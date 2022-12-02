حزن ببورسعيد بعد وفاة لاعب الجودو في حادث تصادم

سادت حالة من الحزن بين أهالي بورسعيد فور تلقيهم نبأ وفاة لاعب الجودو حسن حمدي الذي توفى اليوم، في حادث تصادم سيارة كان يقودها مع أخرى نقل وأصيب معه اثنين آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى 30 يونيو.

تداول صور الفقيد

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة الفقيد لاعب الجودو وقدموا بالغ التعازي لأسرته.

عزاء نادي بورسعيد الرياضي

من جانب آخر، أعرب مجلس إدارة نادي بورسعيد الرياضي برئاسة اللواء طارق عمار وجميع الأجهزة الفنية والعاملين، عن حزنهم لرحيل ابن النادي حسن حمدي لاعب ابن نادي بورسعيد الرياضي وأكدوا تعازيهم وتقدموا ببالغ الحزن والأسى لوفاته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إخطار بالواقعة

تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى 30 يونيو، عبد الرحمن محمد فتحي الحسينى 23 سنة، يقطن بالطاقة الشمسية، وحسن محمد علي 13 سنة بينما وصل لاعب الجودو، حسن محمود حمدي توفيق يقطن في حي العرب جثة هامدة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية .

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة بيضاء برقم ط ع ب 3273 اصطدمت مع أخرى نقل، وانقلبت عند كوبري سرور بطريق بحر البقر جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة، وأسفرت عن وفاة اللاعب وإصابة اثنين آخرين.