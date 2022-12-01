شرطة بورسعيد تنقذ سيدة استغاثت على «فيسبوك»: «الحقوني البيت بيولع»

أطلقت سيدة اندلع حريق في منزلها، استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: «الحقوني، البيت بيولع، حد يأخذ العيال»، وسريعا ما استجاب للاستغاثة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد، وتوصل إلى مكان الحريق في الحي الإماراتي جنوب المحافظة.

سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من العقيد هانى المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد يفيد بتلقيه استغاثة من سيدة على صفحة سكان الحي الإماراتي «بالفيسبوك»، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء والحماية المدنية إلى الحي، وتم التوصل إلى الشقة وتبين أنها بالحي الإماراتي عمارة رقم 65، بجوار مدرسة الحسيني المشتركة، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

إناء طهي سبب الحريق

وتبين من الفحص الأولي لرجال الإطفاء والحماية المدنية والبحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن السيدة تركت إناء طهي على البوتجاز وتسبب في اشتعال الإناء والمطبخ، وتمت السيطرة على الحريق قبل انتشاره.

كانت صفحات التواصل الاجتماعي تداولت استغاثة سيدة بنشوب حريق في شقة بالحي الإماراتي، ودعت الصفحات رجال الحي لإنقاذ السيدة ولكن رجال الإطفاء كانوا أسرع في تلقي الاستغاثة وجرى إنقاذها.