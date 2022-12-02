الكنيسة الأرثوذكسية تودع بطريرك الكنيسة الإريترية

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا تعزي خلاله الكنيسة الإريترية في وفاة الأنبا كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية.

بيان الكنيسة الأرثوذكسية

وجاء نص البيان: «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، تودع على رجاء القيامة، البطريرك أبونا كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، الذي رقد في الرب اليوم، بعد حياة مديدة كرس خلالها نفسه لله ولكنيسته المقدسة، نطلب تعزيات الروح القدس للمجمع المقدس للكنيسة الإريترية وللآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، ولشعب الكنيسة، كما نتقدم بخالص العزاء للحكومة الإريترية وللشعب الإريتري الشقيق».

زيارة الأنبا كيرلس لمصر

وجدير بالذكر أن الأنبا كيرلس زار مصر منذ عدة أشهر، وكانت الزيارة الأولى له للقاهرة؛ بهدف إعادة العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والإريترية الأرثوذكسية.