رئيس جامعة سوهاج يعلن عن مسابقة أفضل قسم إكلينيكي

عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج اجتماعاً مع فريق إدارة المستشفيات الجامعية، لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد جابر مدير المستشفى الجامعي القديم والدكتور مصطفي هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد و نواب المدير التنفيدي الدكتور أحمد الشريف والدكتور عماد على والدكتورة إيمان سلامة والنواب الإداريين، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالمقر القديم.

تقديم الخدمات العلاجية واستقبال المرضى

وقال «عبد الخالق» إن مستشفيات جامعة سوهاج أحد أهم المستشفيات على مستوى محافظات الصعيد، التي تواصل تقديم خدماتها العلاجية واستقبال المرضى دون استثناء، وحصولهم على حقهم في العلاج والدواء دون مقابل، على مدار 24 ساعة، إلى جانب أنها تمتلك نخبة متميزة من الأطقم الطبية الجاهزة للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة والحوادث، والعمليات الجراحية الدقيقة.

وأوضح عبد الخالق أن الجامعة تمتلك ايضاً صرحاً طبياً عملاقاً، وهو مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، الذي تم إنشاؤه وفقاً لمعايير متطورة من التصميمات والتجهيزات الطبية، ليقدم أحدث الخدمات الطبية والرعاية الصحية ذات الجودة العالية والمستوى الرفيع للمرضي من محافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، الي جانب توفير خدماتها بمعايير وشروط عالمية فى شتى المجالات الصحية لتلبية احتياجات جميع المرضى.

أوصى «عبدالخالق» بضرورة إعلان جداول العمل بأماكن المستشفيات المختلفة، ووضع واعتماد بروتوكولات توضح مهام كل قسم من الأقسام الإكلينيكية المشاركة في علاج المرضى بالاستقبالات المختلفة، مع ضرورة متابعة إدارة المستشفيات للعمل عن قرب وتوقيع العقاب على من يثبت تقصيره.

جائزة أفضل قسم إكلينيكي بهدف تحفيز الأطباء

وأضاف الدكتور مجدي القاضي انه خلال الاجتماع أعلن رئيس جامعة سوهاج عن جائزة أفضل قسم إكلينيكي بهدف تحفيز الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية لبذل المزيد من الجهود لخدمة المرضى بمجتمع جنوب الصعيد، مضيفاً أن معايير المفاضلة بين أداء الأقسام الاكلينيكية جارى وضعها واعتمادها من خلال مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.