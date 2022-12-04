«مرجان تونسي وفيروز ألماني».. سبحة الأحجار الكريمة تباع بالجرام والمصري أغلاها

الأحجار الكريمة لها رونقها الخاص، ويوجد من يمتلك هواية اقتنائها، سواء للتباهي بها أو للاعتقاد بأنها تحفظ من الحسد وتصون الجسد، والجرام من هذه الأحجار له سعر محدد يعرفه من يقبلون على شرائها.

السبحة المرجان التونسي الجرام فيها يبدأ بـ75 جنيها

وأوضح زكريا عبد الغني، بائع العملات القديمة والأحجار الكريمة من محافظة بور سعيد لـ«الوطن» أن مختلف الأحجار الكريمة يتم تداولها وتباع بالجرام، مشيرا إلى أن المسبحة المصنوعة من المرجان التونسي، يبدأ سعر الجرام منها بمبلغ يتراوح بين 75 إلى 80 جنيها، حيث يتم وزن السبحة بميزان خاص ويتم حساب وهبتها أو سعرها بهذه الطريقة ولا تباع بالقطعة أو الخرزة.

الفيروز الألماني الجرام يبدأ بـ50 جنيها والمصري أغلى الأنواع

وتابع أن هناك أحجار يتم صناعة المسبحة منها أو العقد الخاص بالسيدات، مثل الفيروز، فهناك الفيروز الألماني، ويتراوح سعر الجرام منه من 50 إلى 60 جنيها، لافتا إلى أن الفيروز المصري يعد أغلى الأنواع، حيث يباع الجرام منه بداية من 200 جنيه.

ولفت إلى أن تلك الأحجار لها زبائنها ويتم تجميعها من محلات الصاغة والأسواق الخاصة بها بصفتها أحجار نادرة، ويعتقد البعض أنها بجانب أناقتها فهي تحفظ من الحسد وتصون حاملها.