مصرع 6 وإصابة 8 آخرين في اصطدام ميكروباص بسيارة نصف نقل بالأقصر

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، منذ قليل، في اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة «نصف نقل» على طريق مفارق الوادي الجديد، بالطريق الصحراوي الغربي بالأقصر، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

وتلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغًا يفيد بمصرع 6 أشخاص وإصابة 8 جميعهم من مركز إدفو قرية الرمادي بأسوان، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، على طريق مفارق الوادي الجديد بالطريق الصحراوي الغربي بالأقصر، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إسنا ومستشفى أرمنت.

وجاءت أسماء المتوفين كالتالي: انتصار جابر محمد، تقادم محمد سيد مبارك، 43 عاما، ماهر بدوي علي، 40 سنة، وليد محمد عبدالعزيز، 39 عاما، وحسن يوسف أحمد، 40 عاما، والجثة السادسة مجهولة الهوية.