مجلس نقابة أطباء الأقصر يوفر استمارات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

عقُد، اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئًا بمقر نقابة أطباء الأقصر، برئاسة الدكتور عبد الحكيم سليم، نقيب الأطباء بالأقصر، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تهم الطبيب بالأقصر.

التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

وقال الدكتور زياد عبدالرؤوف، عضو مجلس النقابة، إنه جرى مناقشة العديد من الموضوعات وأهمها، قانون المسؤولية الطبية و ماوصل إليه، كما تم مناقشة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، بحضور ممثلين من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وأعلنت النقابة فتح باب التسجيل داخل فرع النقابة وأن الاستمارات متوفرة، لتجميع الطلبات حتى يمكن إرسالها إلى مصلحة الضرائب دفعة واحدة.

رصد بعض شكاوى الأطباء في الأقصر

وبالإضافة إلى مناقشة ورصد بعض شكاوي الاطباء في الأقصر، و العمل علي رفع تقارير الشكاوي من الأطباء المتضررين، حتى يتم رفعها إلى لنقابة العامةوالعمل على حلها، بناء على توصيات أعضاء النقابة العامة، كما أعلنت النقابة دعمها للأستاذ الدكتور تامر غنيم، مساعد التخدير بجامعة الإسكندرية،فى المطالبة بالإفراج عنه بعد اتهامه فى واقعة موت الطفل أيوب.

حضر الإجتماع كلاً من الدكتور هانى عبد الباقى، والدكتور أبو النجا الحجاجى، والدكتور أمين منتصر، والدكتورة مى عبد المعطى، والدكتور زياد عبد الرؤوف إسماعيل، أعضاء مجلس النقابة الأطباء بالأقصر، كما حضر الإجتماع عدد من اطباء الاقصر، وشاركهم كلاً من أستاذ دكتور إبراهيم الزيات، وأستاذ دكتور أيمن سالم أعضاء النقابة العامة للأطباء.