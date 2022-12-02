غرفة السياحة بالصعيد: 110 فنادق عائمة تستقبل السياح حاليا في الأقصر

قال ثروت عجمي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد، إن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان يتراوح ما بين 100 إلى 110 فنادق، موضحا أن غالبية السياح الأجانب الوافدين لزيارة الأقصر حاليا يفضلون الإقامة بالفنادق العائمة، لافتا إلى أن نسب الإشغال بالفنادق الثابتة بالمحافظة ليست على المستوى المنتظر خلال الموسم السياحي الشتوي.

كأس العالم بقطر

وأضاف عجمي، لـ«الوطن»، أن فعاليات كأس العالم الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الماضي وحتى 18 ديسمبر الجاري تسبب في تراجع نسبي للحركة السياحية الوافدة للأقصر خلال فترة إقامة المونديال، متابعا: «منذ بداية منافسات كأس العالم فإن أعداد السياح الوافدين من بعض الدول المشاركة بالمونديال مثل إسبانيا وفرنسا وأمريكا تراجع بالمقارنة بالأعداد التي كانت تفد قبل إقامة المباريات».

الرحلات اليومية من الغردقة للأقصر

وأشار إلى أن الرحلات السياحية اليومية الوافدة من الغردقة للأقصر ترفع من نسب زيارات المعابد والمتاحف السياحية الموجودة بالأقصر كما ترفع من حركة البيع والشراء بالمحافظة إلا أنها لا تتسبب في زيادة نسب الإشغال بالفنادق سواء الثابتة أو العائمة، خاصة أن السياح القادمين عبر تلك الرحلات لا يقيمون بفنادق، حيث إن زيارتهم للأقصر لا تتعدى بضع ساعات، موضحا أن أعداد السياح الوافدين من الغردقة لزيارة الأقصر عبر الرحلات البرية اليومية يقدر بنحو 10 آلاف في الأسبوع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد أن الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان سترتفع بشكل كبير بداية من إجازات الكريسماس ورأس السنة ثم ستنخفض جزئيا ثم سترتفع إلى أن تصل إلى ذروتها خلال إجازات منتصف العام الدراسي خلال النصف الثاني من شهر يناير المقبل وتستمر على هذا المنوال حتى منتصف شهر فبراير 2023.

يشار إلى أن إسبانيا احتلت المركز الأول عالميا كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى الأقصر وفقا لإحصاءات لجنة تسويق السياحة الثقافية.