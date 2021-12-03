«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن الفنان صلاح قابيل في ذكرى وفاته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان صلاح قابيل، الذي رحل تاركا وراءه إرثا فنيا خلّد اسمه، حيث وُلد باسم محمد صلاح الدين قابيل في 27 يونيو عام 1931م وتوفيت والدته وهو سن الثامنة وانتقلت الأسرة إلى القاهرة.

البداية من المرحلة الثانوية والانطلاقة من معهد الفنون المسرحية

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد وليندا عبداللطيف، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «صلاح قابيل.. محطات فنية في حياة عبقري التمثيل»، أنه شارك في رفقة وقدّم بعض العروض على المسرح المدرسي في المدرسة الخديوية في المرحلة الثانية ثم التحق بكلية الحقوق، واستمرّ بها ما يقرب من 3 سنوات وكان شغوفا بالتمثيل مما دفعه إلى ترك دراسة الحقوق والتحق بمعهد الفنون المسرحية، ومنها كانت بدايته الفنية.

تنوع هائل في الأدوار

تخرج صلاح قابيل من معهد الفنون والتحق بفرقة مسرح التليفزيون المصري التي قدّم معها مسرحية شيء في صدري واللص والكلاب وليلة عاصفة جدا، وتميز عمله بالتعددية والتنوع فقام بدور المعلم والضابط والمجرم والرجل الطيب والفلاح والسياسي ورجل الأعمال والنصّاب.

وبدأ مشواره السينمائي بفيلم زقاق المدق عام 1963، وبلغ إجمالي أفلامه 72 فيلما متنوعا من أهمها الراقصة والسياسي وقضية سميحة بدران وبطل من ورق، وأخرها اللعبة القذرة، وتضم قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية 5 أفلام شارك فيها وهي بين القصرين عام 1964م والجبل عام 1965م وأغنية على الممر عام 1972م والعصفور عام 1974 والبرئ عام 1986، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 مسلسل تلفزيوني منها زينب والعرش ودموع في عيون وقحة وبكيزة وزغلول وليالي الحلمية.