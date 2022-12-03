أستاذ تخطيط عمراني: مصر أصبحت بلا إسكان شديد الخطورة

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن المدن الجديدة ظهرت في مصر في أوائل الثمانينيات، ويتم البدء بإنشاء توسعات أو امتدادات للمدن في حالة الزيادة السكنية بها، وينتج عنها مشكلات متعددة.

مدينة الإسكندرية

وأوضح «فرج» خلال استضافته ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامية دينا عبد الكريم، والمذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، أن مدينة الإسكندرية في فترة الانفلات الأمني ظهر أشخاص يبنون الطوابق المرتفعة على أساسات لا تتحمل، بشكل أدى لغياب سلامة المنشآت وتعريض حياة المواطنين للخطر، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية وضعت استراتيجية كاملة للتخطيط العمراني.

الدولة المصرية تعمل بالتوازي في عدة محاور

وأشار الدكتور سيف الدين فرج إلى أن الدولة المصرية تعمل بالتوازي في عدة محاور، وبدأت بالإسكان شديد الخطورة، إلى أن أصبحت مصر بلا إسكان شديد الخطورة، وبعد ذلك انتقلنا لمناقشة الإسكان غير المخطط أو مايعرف بالإسكان العشوائي الذي يحتاج إلى توسعات وتقديم خدمات للسكان المقيمين بالفعل، لافتا إلى أنه في عصر القيادة السياسية منذ 2014 لم تنصب خيمة إيواء واحدة لأن الدولة قبل أن تقرر إزالة أي مبنى مخالف توفر البديل والتعويض المناسب.