رئيس هيئة التخطيط العمراني ووفد أوروبي يتفقدون تطوير مدرسة «الخصوص»

تفقد المهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني رئيس مكتب إدارة مشروع البنية التحتية بالمشاركة (PIP)، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية نائب رئيس المكتب، ووفد رسمي من ممثلي الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية ضمن مشروع تطوير مدرسة الخصوص بمحافظة القليوبية، الذي يتمّ تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمنحة مشتركة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية.

ممثلو الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية يتفقدون تطوير مدرسة الخصوص

واستقبل الوفد في محافظة القليوبية، اللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة، والدكتور إسلام رجب، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، وممثلو محافظة القليوبية وهيئة الأبنية التعليمية ومجلس المدينة.

وأثنى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني على التقدم المُحرز بأعمال إنشاء المبنى الجديد بالمدرسة، الذي تمّ إنجازه بمعدلات تسبق الجدول الزمني للمشروع.

وأكّد المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، اهتمام صندوق التنمية الحضرية بالشراكة البناءة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لتطوير وتنمية المناطق المستهدفة وتوفير احتياجات ومتطلبات السكان من خدمات ومرافق عامة وأنشطة اجتماعية واقتصادية، وكذا تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المشاركة فى أعمال التطوير العمراني.

وأشارت المهندسة هالة شندي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، إلى أنَّ تطوير مدرسة الخصوص التي تقع داخل كتلة سكنية مكتظة بالسكان إنما يهدف إلى خفض الكثافة بالفصول المدرسية وإلغاء نظام الفترات، وكذا تحقيق جودة التعليم لأبناء المنطقة، وهو ما تسعى إليه دائما هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية.

واتجه المهندس علاء الدين عبدالفتاح، ومرافقوه، إلى منطقة بولاق الدكرور لحضور مراسم تسليم مشروع تطوير شبكة الشوارع الداخلية بحي بولاق الدكرور إلى محافظة الجيزة، والبالغ عددها 77 شارعًا، وذلك بحضور هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندسة زيزي كامل، مدير عام وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، ونخبة من أعضاء مجلس النواب ومسؤلي محافظة الجيزة.

وأكّدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، حرص المحافظة بكامل أجهزتها على تيسير أعمال التنفيذ للمشروعات المقررة من خلال المنحة، وتذليل كافة العقبات لضمان الانتهاء منها في المواعيد المحددة.

وأشار النائب محمد الحسيني، إلى أنَّ أعمال الرصف والتطوير العمراني، التي تمت من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لأهالي منطقة بولاق الدكرور، لاقت استحسانًا وقبولًا كبيرين عند الأهالي، وأنه قد لمس ذلك بنفسه خلال زياراته المتكررة للمنطقة خلال متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ للمشروع.

وأعرب أليكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة عن بالغ سعادته لتواجده على أرض الواقع لمشاركة الأهالي إنجاز هذا المشروع الهام، وما لمسه من فرحتهم بالتغيير الذى حدث بالمنطقة نتيجة أعمال التطوير.

وأكّد المهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، في كلمته بحفل ختام الفعاليات أنَّ الهيئة العامة للتخطيط العمراني اهتمت منذ بداية المشروع بتطبيق منهجية مخططات التطوير والتحسين التي حملت في طياتها مدخلًا عمرانيًا اجتماعيًا مستدامًا في التنمية المحلية، قابلًا للتنفيذ على أرض الواقع، بوجود رؤية متفق عليها لتنمية المناطق المستهدفة وتطويرها بكافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من المشروعات المكانية وغير المكانية على حد سواء.

دراسة إمكانية تنفيذ مشروعات جديدة

ووجه بضرورة البدء في دراسة إمكانية تنفيذ مشروعات جديدة تستهدف المزيد من أعمال التطوير العمراني المستدام للمناطق، ودعا للبدء في وضع رؤى جديدة أشمل تضم حافظة مشروعات تنفيذية أخرى تستهدف تلبية احتياجات المناطق المنفذ بها المشروعات بشتى نواحي الحياة، ويمكن تنفيذها من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بدعم من الإتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية تأكّيدًا على النجاح المشترك الذي تمّ تحقيقه على مدار الأعوام الماضية.

وفي نهاية الحفل شكر رئيس الهيئة ممثلي الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمحافظات وفريق العمل المشارك من المحافظات والجهات ذات الصلة واستشاريي المشروعات، على مجهوداتهم الكبيرة على مدار السنوات الماضية.

مشروع البنية التحتية بالمشاركة «PIP» هو أحد مشروعات التعاون الدولي التي تتولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني الإشراف على تنفيذها منذ عام 2019 بمحافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية)، وتقوم من خلاله الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتنفيذ 29 مشروعصا تشمل أعمال تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء وتطوير مدارس وتوريدات أجهزة ومعدات طبية وتعليمية لدعم منظومتي التعليم والصحة بالمناطق المستهدفة بالمحافظات، وتطوير معامل الصرف الصحي المركزية بالمحافظات، وكذلك دعم الأنشطة المجتمعية المختلفة من خلال صندوق المبادرات المحلية LIF، الذي يدعم مجموعة من البرامج والتدخلات المجتمعية المختلفة لتحسين المستوى الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي والبيئي للسكان، لتتكامل مع المشروعات المكانية الجاري تنفيذها حاليًا.

تجدر الإشارة إلى أنَّ وفد الزيارة، ضم المهندس توبياس جيرلاش منسق قطاع البيئة والتحضر المستدام والموارد الطبيعية والطاقة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وماركو ميجليوريللي، رئيس قطاع التنمية البشرية بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وفيرا مورانديني، مدير برنامج التنمية البشرية والاجتماعية بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وميركو باجانى، مسئول قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

كما حضر الفعاليات أيضا أوفي جيللين، مسؤول التعاون بالسفارة الألمانية وجيداء الشماع من السفارة الألمانية، ونخبة من ممثلي محافظة القليوبية والهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.