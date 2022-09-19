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وزير الإسكان يشيد بهيئة التخطيط العمراني: تضبط الأداء وتمنع النمو العشوائي

كتب:

أيمن حمزة
09:57 ص | الإثنين 19 سبتمبر 2022
الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، في ضبط العمران، وتكاملها مع دور الإدارات المحلية، مشددا على أهمية تعميق التعاون والتنسيق بين الهيئة والإدارات المحلية، لضبط وإدارة العمران، ومنع النمو العشوائي، وتحقيق الهدف الأسمى وهو منع التعديات على الأراضي الزراعية.

استعراض موقف الأحوزة العمرانية

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان، مع مسؤولي الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة، وبحضور مسؤولي الوزارة، لاستعراض موقف الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، ومقترح تحديث المخططات العمرانية في ضوء رصد التغير في العمران.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الإطار الفني ومراحل إعداد مشروع تحديث المخططات العمرانية، والتي تشمل 3 مراحل، أولها، رصد التغير في العمران للتجمعات العمرانية، وثانيها، تطوير أداء منظومة العمل بالهيئة، وثالثها، المنهجية المقترحة لتحديث المخططات العمرانية، إلى جانب دلائل العمل المرجعية لإعداد المخططات العمرانية في ضوء المتغيرات الحالية، وتم استعراض نماذج لتطبيق تلك المراحل على أرض الواقع.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.