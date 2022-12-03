حملات مكبرة لضبط سيارات الأجرة المخالفة في مواقف جنوب سيناء

قال اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة قيام لجنة الإشراف على المواقف بعمل حملات في كل المدن لضبط خطوط سير السيارات المخالفة.

وأضاف «الإسكندراني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة تقوم بحملات موسعة لضبط الأتوبيسات وسيارات الميكروباص التي تعمل في مجال نقل الركاب بطرق غير قانونية، دون الحصول على تصريح من لجنة الإشراف على المواقف.

حملة في مدينة الطور

وأوضح السكرتير العام للمحافظة، أن العميد هاني رضا بدوي، رئيس مدينة طور سيناء، ترأس حملة بالاشتراك مع لجنة الإشراف على المواقف، برئاسة محمد يونس، المدير التنفيذي للجنة المواقف، ومحمود عمار، وكيل إدارة المواقف، لمراجعة خطوط سير السيارات والتزامها بالمحطات المحددة لنقل المواطنين.

وتابع أن الحملة هدفها تغطية كل الأحياء من ناحية المواصلات والتزام السيارات بالذهاب إلى المحطات المحددة في كل منطقة لركوب الأهالي، بالإضافة إلى ضبط السيارات المخالفة بمدينة طور سيناء.

مراقبة تعريفة الركوب

وقال السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء إن حملات لجنة الإشراف على المواقف تقوم بمراقبة تعريفة الركوب المحددة من قبل المحافظة، متابعا أن جميع سيارات الأجرة سواء التاكسي أو الميكروباص ملتزمة بتعريفة الركوب، وفي حالة عدم الالتزام يجري تحرير محضر على الفور لقائد المركبة لتطبيق القانون.