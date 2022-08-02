402 شكوى بشأن تعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات.. إجراءات ضد المخالفين

تلقت وزارة التنمية المحلية 402 شكوى تتعلق بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك منذ تطبيقها في 13 يوليو الماضي، وتم التعامل من قبل الجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم بشأن أي تجاوزات.

مراقبة مواقف السرفيس والأقاليم

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنها تتابع التزام مواقف السرفيس والأقاليم بأجرة المواصلات، والتي أُقرت في 13 يوليو الماضي، من خلال لجان مختصة بكل محافظة، وتتراوح بين 5 لـ7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظات والأقاليم، مشيرة إلى إحكام السيطرة والتزام الجميع سواء في محطات البنزين أو مواقف السيارات بالتسعيرة الجديدة، مع مراعاة البعد الاجتماعي في إقرار تعريفة الركوب الجديدة، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات في تطبيق الأجرة الجديدة، بحيث لا تزيد عن النسب المقررة في جميع المواصلات، وكذلك التأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة والأسعار التي حددتها كل محافظة، مع مناشدة المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوز أو زيادة في تعريفة الركوب أو تقطيع المسافات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وقام اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين وإدارات المرور ومديري المواقف والسرفيس بالمحافظات، بالمرور والمتابعة لكل المواقف وخطوط السير، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم وجود مخالفة، ومنع أي محاولة لاستغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووضعت الوزارة لوحات إرشادية في المواقف، تتضمن تعريفة الركوب وخطوط السير وأرقام الشكاوى للإبلاغ بأي مخالفات عن طريق الخطوط الساخنة لكل محافظة، علاوة على مبادرة «صوتك مسموع» التى تتلقى الشكاوى عبر الخط الساخن «15335».