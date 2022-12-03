أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 1580 جنيهًا

كشفت محلات الصاغة، عن أسعار الذهب اليوم في مصر باعتباره الملاذ الآمن في الوقت الحالي، إذ يقبل البعض على شراء قطع من المعدن الأصفر للاستثمار فيها ومن بينها جرام الذهب عيار 21 بدون مصنعية.

وأوضحت الصاغة أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي تقدمها «الوطن» في التقرير التالي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقر الذهب عيار 24 اليوم عند 1806جنيهات للبيع والشراء 1829، وسجل عيار 22 نحو 1655 جنيها للشراء وللبيع نحو 1676، وعيار 21 سجل 1580 جنيها للشراء و1600 للبيع.

عيار 18 اليوم

ووصل عيار 18 اليوم في محلات الصاغة إلى 1354 جينها للبيع والشراء 1371، وعيار 14 سجل 1053 جنيها والشراء بـ1067، وعيار 12 بلغ 903 جنيهات للبيع والشراء بـ914.

ووصل سعر الأونصة للبيع عند 56,158 جنيها والشراء 56,869، والجنيه الذهب للبيع 12,640 جنيه والشراء 12,800، والكيلو الذهب للبيع 1,805,714 جنيه والشراء 1,828,571 جنيه.

الذهب في أسواق المال

وفي أسواق المال، استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 1422 جنيها بما يعادل 57.89 دولار أمريكي، وعيار 21 بنحو 1244 جنيها ما يعادل 50.66 دولار، وعيار 18 بلغ نحو 1066 جنيها ما يعادل 43.42 دولار أمريكي.