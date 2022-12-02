الذهب يواصل ارتفاعه عالميًا بسبب ضعف العملة الأمريكية

حافظت أسعار الذهب على ارتفاعها الأخير، عالميًا عند 1800 دولار للأوقية، اليوم، ومن المقرر أن ينتهي الأسبوع على ارتفاع حاد، مستفيدًا بشكل أساسي من ضعف الدولار على خلفية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

تقرير الوظائف الأمريكي

واستعد المستثمرون أيضًا لتقرير الوظائف الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية والذي قد يؤثر على توقعات الأسعار، بينما يستوعبون البيانات التي أظهرت أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة قد تباطأ إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر.

توقعات الفائدة الأمريكية

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»، في تصريح صحفي، الأربعاء الماضي، إن التباطؤ في هذه المرحلة، وسيلة جيدة لموازنة المخاطر، وإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تعديل أسعار الفائدة في ديسمبر.

وأكدت توقعات الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعات الأربعة الماضية.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة، تحركات أسعار الذهب، مع تباطؤ وتيرة التضخم في أمريكا، وتوقعات أغلب الاقتصاديين اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لإبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه خلال ديسمبر.

وبحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس»، من المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 1749.83 دولار للأوقية، بحلول نهاية الربع الجاري، على أن يتم تداوله عند 1687.66 دولار في غضون 12 شهرًا.

وترتبط أسعار الفائدة، ارتباطا عكسيا بأسعار الذهب، إذ تعني الفائدة المرتفعة تراجع أسعار الذهب، نتيجة عزوف المستثمرين، والاتجاه نحو أدوات الدين نتيجة ارتفاع العوائد، بينما يعني انخفاض الفائدة انجذاب المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذ آمن وأصل مثالي في أوقات عدم اليقين.