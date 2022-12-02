سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة بنهاية تعاملات اليوم

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 1600 جنيه، في محال الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، وسط وجود صعوبة في التوقعات حول ما سيحدث مستقبلا.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 ومختلف الأعيرة الأخرى، كما يلي، وفقا لما كشفه «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1580 جنيه للشراء، و1600 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1805.75 جنيه للشراء، و1828.5 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 1354.25جنيه للشراء، و1371.5 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 1053.25 جنيه للشراء، و1066.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 14005 جنيهات للشراء، و12800 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب في أسواق المال، اليوم الجمعة، كالتالي:

سجل عيار 24 نحو 1422 جنيها، بما يعادل 57.89 دولار، وسجل سعر عيار 21، نحو 1244 جنيها بما يعادل 50.66 دولار، وسجل سعر عيار 18 اليوم، نحو 1066 جنيهات بما يعادل 43.42 دولار، وسعر عيار 14 سجل نحو 829.48 جنيه، بما يعادل 33.77 دولار، وسعر أوقية الذهب 44223 جنيها، بما يعادل 1800 دولار، وسعر الجنيه الذهب 9954 جنيها بما يعادل 405.24 دولار، وسجل سعر كيلو الذهب نحو مليون و421 ألفا و951 جنيها بما يعادل 57891 دولار.