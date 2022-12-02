سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محال الصاغة

أعلنت محال الصاغة في مصر أسعار المشغولات الذهبية اليوم، وبينها سعر جرام الذهب عيار 21 دون مصنعية، حيث شهد المعدن الأصفر تذبذبًا في الأسعار خلال الفترة الماضية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة 1550 جنيها للبيع و1560 جنيها للشراء، وسجل عيار 24 سعر 1771 جنيها للبيع، و1783 جنيها للشراء، ويلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 1624 جنيها للبيع و1634 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 1329 جنيها للبيع و1337 جنيها للشراء، وعيار 14 وصل سعره إلى 1033جنيها للشراء و1040 جنيها للبيع، وعيار 12 استقر عند 886 جنيها للبيع و891 جنيها للشراء.

وسجلت الأونصة اليوم الجمعة، سعر 55,091 جنيها للبيع و55,447 جنيها للشراء، والجنيه الذهب 12400 جنيه للبيع و12480 جنيها للشراء، وكيلو الذهب 1,771,429 جنيها للبيع و1,782,857 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 في أسواق المال

وفي أسواق المال سجل الذهب عيار 24 نحو 1,424 جنيه بما يعادل 57.95 دولار، وسعر عيار 22 سجل نحو 1,305 جنيه بما يعادل 53.13 دولار، وسعر عيار 21 اليوم سجل 1,246 جنيه بما يعادل 50.71 دولار، وسعر عيار 18 سجل 1,068 جنيه بما يعادل 43.47 دولار، وسعر عيار 14 سجل 830.62 جنيه بما يعادل 33.81 دولار، وسعر عيار 12 وصل إلى 711.96 جنيه بما يعادل 28.98 دولار، وسعر عيار 9 استقر عند 533.97 جنيه بما يعادل 21.73 دولار، وسعر أوقية الذهب 44,284 جنيه بما يعادل 1,802 دولار، وسعر الجنيه الذهب 9,968 جنيه بما يعادل 405.69 دولار، وسعر كيلو الذهب 1,423,919 جنيه بما يعادل 57,955 دولار أمريكي.