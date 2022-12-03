إصابة 5 أشخاص في تصادم عربة «كارو» و4 سيارات بطنطا «صور»

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين 4 سيارات وعربة «كارو» في شارع البحر، بمدينة طنطا، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بشارع البحر بطنطا بسبب السرعة الزائدة، وتوقف الحركة المرورية، وإصابة عدد من المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة وعربة كارو أدى إلى اصطدام 4 سيارات أخرى وتهشم السور الحديدي الفاضل بين الاتجاهين بالشارع، بعد اصطدام إحدى السيارات به من شدة السرعة، وتم استدعاء 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث نقلت 5 أشخاص من مستقلي السيارات بعد إصابتهم بجروح واشتباه نزيف بالمخ وكسور إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا للعلاج.

وحُرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين في الحادث، والتحفظ علي السيارات من قبل المرور، وإعادة تسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث.