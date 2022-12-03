مصرع طفل غرقا في ترعة أثناء لهوه بالمنوفية

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة مارة أمام منزله بإحدى قرى مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتمكن الأهالي من انتشال الجثمان وسط صدمة أسرته والجيران، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

غرق طفل داخل ترعة الحلامشة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز بركة السبع، يفيد استقبال بلاغ بغرق طفل داخل ترعة الحلامشة دائرة المركز، وعلى الفور جرى الدفع بقوة أمنية لتحقيق في الحادث، ومعرفة أسبابه وتحرير المحضر اللازم، وبيان إن كان هناك شبهه جنائية من عدمه.

وتبين غرق «أ، ع، ا»، 3 سنوات، داخل ترعة قرية الحلامشة التابعة لدائرة مركز شرطة بركة السبع، وفشلت محاولات إنقاذه، وجرى استخراج الجثمان عن طريق الأهالي، وبسؤال عم الطفل المتوفى، أكد أن نجل شقيقه كان يلهو أمام المنزل ووقع في الترعة، نافيا الشبهة الجنائية عن الواقعة.

نتيجة التقرير الطبي

وبالعرض على مفتش الصحة أكد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، واتفق التقرير الطبي مع شهادة الشهود وأسرة الطفل المتوفى، وحررت القوة الأمنية التابعة لمركز بركة السبع محضرا بالواقعة حمل رقم 8310 إداري المركز لسنة 2022، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.