غرق شاب من المنوفية في شاطئ «الهانوفيل» بالإسكندرية ثاني أيام العيد

غرق شاب يبلغ من العمر 21 سنة، داخل أحد شواطئ منطقة «الهانوفيل»، غرب الإسكندرية، في ثاني أيام عيد الفطر، وتم إبلاغ فريق «غواصين الخير»، الذين انتقلوا إلى محل الواقعة، برفقة قوات الإنقاذ النهري، من أجل البحث عن الشاب وانتشال جثته، خاصةً وأن الواقعة حدثت في حوالي الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء.

تفاصيل غرق شاب في الإسكندرية

البداية حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حالة غرق بأحد شواطئ منطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري لبدء البحث عن جثمان الشاب الذي يدعى «محمد كرم عبد الله»، 21 سنة، من محافظة المنوفية، حيث تجري أعمال البحث عنه منذ وقوع الحادث.

البحث عن جثة الشاب

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد «غطاسين الخير» المتطوعين، إنه قد تم إخطارهم بوقوع حادث غرق لشاب في شاطئ بمنطقة الهانوفيل، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ فريق «غواصين الخير» في نطاق محافظة الإسكندرية للبحث عنه، وانتشال جثته في أسرع وقت ممكن.

استعدادات شواطئ الإسكندرية لاستقبال الزائرين

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، في وقت سابق، انتهاء كافة التجهيزات والاستعدادات الأخيرة لجميع شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 66 شاطئاً، وذلك لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك وموسم الصيف.

كما تم التشديد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وذلك بشأن تواجد المصطافين على الشواطئ، وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.