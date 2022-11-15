تشييع جثمان طفل غرق بقرية شناوي في المنوفية: كان بيلعب قدام البيت

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية قرية شنواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد غرق طفل أثناء اللعب أمام منزله بالقرب من ترعة، وقاموا بتشييع جثمان الطفل وسط بكاء وانهيار أسرته.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بغرق الطفل

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل بقرية شنواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة

عدم وجود شبهة جنائية حول غرق الطفل

وبالفحص تبين مصرع «ح.م» 3 أعوام، غرقًا في ترعة الوراق المارة من أمام قرية شنواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء اللهو على جرف الترعة فسقط بها وجرفه التيار، وأكدت أسرته عدم وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير محضرًا بالواقعة وتولت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وتم إصدار تصريح الدفن لتسليم الجثمان إلى ذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، وتم تشييع جثمان الطفل في جنازة مهيبة شهدتها مدينة شناوي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.