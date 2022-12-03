خبير سياحي: يجب إتاحة شبكات «واي فاي» مجانية بكل الأماكن الأثرية

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن يجب على وزارة الاتصالات إتاحة شبكات الواي فاي بشكل مجاني في كل الأماكن السياحية والأثرية، بحيث يكون هناك فرصة للسياح بنشر صورهم بسرعة كبيرة أو عمل بث مباشر من المكان، وهذا ما يعود بالنفع على قطاع السياحة بمصر.

السماح بتصوير الأماكن السياحية بدون تصريحات

وأضاف «البطوطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن وزارة السياحة والآثار سمحت للسياح باستخدام الكاميرات في التصوير ببلاش وليس الهواتف المحمولة فقط، كما كان يحدث قديمًا عن طريق استخدام تصريح، لافتًا إلى أن الوزارة أدركت أهمية تلك الصور عندما ينشرهم السائح على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به في الترويج للسياحة بمصر.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن مرسى علم تستقبل أعداد كبيرة من السياح، إذ أن مصر تُقدم منتجات ومكان جديد يجتذب السياح أكثر من مرة، مضيفًا: «السائح بيجي يقضي إجازته هنا بيرجع وبيجيب معاه بعدها اتنين تلاتة من صحابه»، متابعًا أن المُلاحظ أن غالبية السائحين أصدقاء.

أسباب حرص السياح للقدوم لمصر مرة أخرى

وأوضح، أن السائح الذي يأتي مصر يحرص على القدوم مرة أخرى بأصدقائه أو أقاربه، وهذا ما يطلق عليه الدعاية الأقوى المباشرة، يأتي ذلك نتيجة قضاء السائح وقتا ممتعا من دون أي مشكلات لذلك يصبح المكان محبب بالنسبة له من جانب المأكل والمواصلات والإقامة والفسحة، مؤكدًا أهمية ذلك لأن السائح هو من يدعو أصدقائه وجيرانه وأقاربه لزيارة مصر بهدف قضاء أوقات الأجازات الخاصة بهم.