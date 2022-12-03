«المدن الجديدة» و«القاهرة الإخبارية» على مائدة العدد الجديد من مجلة «روزاليوسف»

صدَر اليوم العدد الجديد من مجلة «روزاليوسف» والتي يترأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحمل غلاف العدد عنوان «مصر لا تتوقف عن البناء.. الجمهورية الجديدة لا تعرف المستحيل»، ويتناول التقرير التالي أبر ز ما جاء في هذا العدد من موضوعات.

وجاء في العدد الجديد لمجلة «روزاليوسف» كاركياتير عمرو سليم عن المفارقة بين المونديال والدوري العام المصري، كما شمل كاريكاتير لأحمد دياب عن ارتفاع أسعار الذهب.

وتناول العدد موضوع افتتاح مدينة المنصورة الجديدة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي وركزت على عنوان «الرئيس السيسي: بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية»، وشملت الصفحة تنويها عن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري يعتذر فيه عن عدم كتابة مقاله الأسبوعي «كلام في السياسة» هذا الأسبوع على أن يواصل الأسبوع المقبل.

وأفردت المجلة تقريرًا موسعًا للكاتب الصحفي أحمد عبدالعظيم تناول فيه موضوع المدن الجديدة بعنوان «30 مدينة تضيف 10 تريليونات جنيه لأصول الدولة.. المدن الجديدة.. هدية الرئيس السيسي لتوفير حياة كريمة لـ12 مليون مواطن بجميع المحافظات».

كما تناول العدد الجديد من مجلة روز اليوسف موضوع للصحفي محمد حسين بعنوان «التكنولوجيا لا تهدد الإعلام التقليدي ولكنها أدوات مساعدة لـ«المخبر» الصحفي.. رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: القاهرة الإخبارية «عاصمة الخبر» هي صوت مصر والعرب».. وشمل التقرير تصريحًا لأحمد الطاهري جاء فيه «الطاهري: الجمهور المصري يشكل الكتلة الأكبر من الجمهور العربي».