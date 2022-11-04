«روز اليوسف» تمنح وسام الاحترام للاقتصادي الراحل محمد نجم: المقاتل النبيل

منحت مجلة «روز اليوسف» العريقة، التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسام الاحترام للمحلل الاقتصادي محمد نجم، والذي وافته المنية مساء الخميس، بعنوان «المقاتل النبيل».

معركة الوعي فقدت زينة شبابها

وكتبت مجلة «روز اليوسف» عن المحلل الاقتصادي محمد نجم أن معركة الوعي فقدت زينة شبابها بعد أن رحل المحلل الاقتصادي الشاب محمد نجم، صاحب الثلاثة والثلاثين ربيعا، المقاتل في صف بلده وزارع الوعي والأمل في الناس.. رحل «نجم» الشاب الجميل المقبل على الحياة الذي استحق أن يلقب بالمعافر لما أبداه من شجاعة ومقاومة خلال معركته مع المرض اللعين حتى هزمه السرطان في النهاية.

ووصفت مجلة «روز اليوسف» محمد نجم، بأنه شاب خلوق ومحترم ومثقف وعنده رؤية ومحلل اقتصادي بارع، وكان وطنيا وغيورا على مصر لأقصى درجة حتى أثناء مرضه كان مثلا رائعا للقوة والإيمان.

آخر كلمات محمد نجم

وغيب الموت المحلل الاقتصادي محمد نجم، مساء الخميس، بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض.

وكانت آخر كلمات محمد نجم، منذ يوم 20 أكتوبر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كلمة شكرًا مش كفاية على كل بوست ودعوة وكلمة ورسالة ومكالمة وزيارة وطبطبة وحضن ودعم وصلاة ومساعدة اتعملت عشاني الفترة الأخيرة».

وأضاف: «أنا كويس وصامد ومكمل في المعركة.. السرطان مرض مش سهل ورخم وغلس وأوجاعه صعبة ومنهكة، لكن أنا كمان لشهور طويلة من بداية الأزمة أثبت إن عزيمتي مش لينة ومش سهل كسري وإرادتي أقوى من كل ده، وربنا معايا وهو سبحانه أكبر من أي شيء وكل شيء».

وتابع: «بعتذر عن متابعة الاتصالات والرسايل لكن بطمنكم وبشكركم مرة تانية من قلبي لكل مشاعركم النقية الطيبة، وأتمنى استمرار دعائكم.. وقريبا نحتفل بانتصارنا بإذن الله».