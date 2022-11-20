محافظة الوادي الجديد تقيم مؤتمرا موسعا لتسويق وتنشيط السياحة العلاجية

تماشيًا مع جهود الدولة لتعزيز مُناخ السياحة استثمارًا لما تذخر به مصر من مقومات سياحية فريدة، شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ مؤتمر «تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية بالوادي الجديد»، والذي عُقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المُحافظة.

وشهد المؤتمر حضورًا موسعًا شمل وفد من الأطباء الأوروبين والمصريين، والسيدة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور هاني مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.

استعراض عدد من التجارب الرائدة

وناقش المؤتمر أبرز المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة والتي جعلت منها مقصدًا متميزًا للسياحة الاستشفائية، كما طُرحت الرؤى للنهوض بهذا القطاع، وتم استعراض عدد من التجارب الرائدة في مجال علاج الأمراض الجلدية والصدفية بالأعشاب الطبيعية والتي تمتاز المحافظة بزراعتها.

وخلال كلمته أعرب المحافظ عن بالغ سعادته وترحابه بضيوف المحافظة الذين أتوها قاصدين التعرف على سحرها وبهاء طبيعتها، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي يُسفر عنها المؤتمر لتنشيط سياحة الاستشفاء بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والصحة.

النهوض بالسياحة الاستشفائية

من جانبها نقلت غادة شلبي تحيات السيد وزير السياحة والآثار مؤكدةً ما تتمتع به المحافظة من طبيعة متفردة، ولافتةً إلى أهمية هذا المؤتمر للنهوض بالسياحة الاستشفائية؛ في ظل تحول العالم إلى الأخضر والسعي لصون الطبيعة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.