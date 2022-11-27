نائب وزير السياحة لـ قصواء الخلالي: نهدف لتحويل السياحة العلاجية لمصدر للعملة الصعبة

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع اليوم ملف السياحة العلاجية، والذي تقوده وزارة الصحة والسكان بما لها من منشآت صحية تم الاستثمار فيها الفترة الماضية ودخلت في منظومة العلاج سواء التابع للدولة أو القطاع الخاص، موضحةً أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار يقود هذا الملف بإشراف مباشر منه بالتعاون مع الوزارات المعنية سواء وزارات الطيران أو السياحة والآثار أو الداخلية أو الخارجية وكل الجهات المعنية للتعظيم من هذا الملف.

هناك خدمات صحية والعديد من المنشآت تقدم هذه الرعاية

وأضافت «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على قناة «cbc»، أن هناك خدمات صحية والعديد من المنشآت التي تقدم هذه الرعاية، وتوجد خبرات طبية متفوقة جدًا وعالية للغاية، ويوجد أطباء يتم الاستعانة بهم خارج مصر لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، متسائلة «لماذا لا نجمع بين المنشآت الصحية المتفوقة والأطباء المتميزين وتقديم هذه الخدمة الصحية هنا واستقطاب العديد من الجنسيات وطالبي هذه الخدمة والرعاية لتقليها في مصر، لتكون مصدرا آخر للدخل القومي والعملة الصعبة»

يوجد جنسيات ودول تتطلع لأن تتلقى هذه الرعاية في مصر

وواصلت: «توجد جنسيات ودول تتطلع أن تتلقى هذه الرعاية في مصر، وتوجيهات رئيس الوزراء تتمثل في توجيه الدعم أو القيام بتسهيلات للتأشيرات لبعض الجنسيات التي ترغب في الحصول على الرعاية الصحية ويكون لديهم بعض التحديات في التأشيرات نتيجة لظروف معينة، وتضافر كل الوزارات نحو تحقيق الهدف من تعظي الموارد الصحية والسياحية الموجودة، فمن يتلقى خدمة العلاج لا يأتي وحده ولكن مع أسرته أو مرافقين له وبالتالي يأتي هنا دور وزارة السياحة والآثار لتقديم الخدمات السياحية والفندقية للمرافقين».