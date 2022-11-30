غادة شلبي: مصر تتميز بموارد طبيعية تساعد على تنمية السياحة العلاجية

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن الخطة الحكومية الأخيرة التي أطلقتها الوزارة بعدد من البرامج الدعائية من أجل جذب السياحة الصحية، تهدف إلى تقديم خدمات علاجية للجنسيات المختلفة.

شلبي: دخول مصر بتأشيرة واحدة «السياحية»

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «DMC»، أن تأشيرة دخول مصر واحدة وهي التأشيرة السياحية، ولن يتم تقسيمها إلى أنواع طبقا للغرض من الزيارة، وسيجري فحص الأنماط المختلفة لأهداف السفر من أجل استقطاب مواطني دول لم يزوروا مصر من قبل.

وتابعت: «مصر تتميز بموارد طبيعية تساعد على تنمية السياحة العلاجية، وكل الناس اللي بييجوا لمصر بنقول إنهم جايين سياحة سواء رجال أعمال أو مؤتمرات أو صحة أو تعليم، الكل بيدخل بتأشيرة شبه موحدة وهي التأشيرة السياحية».

وأوضحت نائب وزير السياحة والآثار أن مصر تتميز بمقومات طبيعية حباها بها الله، مثل المياه الكبريتية التي تفور من باطن الأرض بدرجات حرارة مرتفعة تساعد على التعافي من بعض الأمراض بشكل طبيعي وبدون تلقي أدوية، متابعة: «بعض السائحين بيفضلوا الدفن في الرمال أو الغطس في المياه الكبريتية والتعرض للشمس التي تعالج من بعض الأمراض».