انتعاش الحركة السياحية في مرسى علم: أعلى معدل وصول وفود أجنبية خلال أسبوع

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت 27 رحلة سياحية وهو أعلى معدل وصول رحلات خلال الأسبوع الجاري.

وتعتبر هذه الرحلات قادمة من مطارات 7 دول أوروبية تقل آلاف السائحين، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول آلاف السائحين

كشف مصدر ملاحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وصول نحو 5 آلاف سائح إلى مرسى علم من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 27 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، حيث من المقرر وصول 3 رحلات طيران من التشيك، و11 رحلة من بولندا، و4 رحلات من إيطاليا، و6 رحلات من ألمانيا، ورحلة من هولندا وبلجيكا والنمسا، حسب جدول تشغيل الرحلات.

أعلى معدل وصول رحلات

وأكد عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن اليوم السبت ، هو أعلى معدل وصول رحلات خلال الأسبوع بـ 27 رحلة طيران سياحية، ضمن 68 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا إلى 4 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم حتى الجمعة المقبلة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

ارتفاع نسبة الإشغالات

وأشار «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن السياحة الألمانية والبولندية هي الأعلى وصولا لفنادق مرسى علم، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 80% تزامنا مع بدء شهر ديسمبر، الذي يشهد احتفالات الكريسماس ورأس السنة، متوقعا ارتفاع نسبة الإشغالات إلى مع نهاية ديسمبر الجاري إلى 100%.