أسعار الفنادق في مرسى علم بالتزامن مع الموسم الشتوي

تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، وتبعد حوالي 290 كيلو مترا عن مدينة الغردقة، وتضم ما يقرب من 93 فندقا ومنتجعا سياحيا، 4 و5 نجوم، كما يوجد بها عدد من الشواطئ التي صُنفت من الأجمل بالعالم، طبقا لموقع تريب أدفايزر المعني بالسياحة والسفر.

أسعار الفنادق في مرسى علم

وأعلنت بعض الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم عروضا على أسعار الإقامة بها لجذب المزيد من السائحين، بالتزامن مع انطلاق الموسم الشتوي، وذلك طبقا لتصريحات أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، حيث يبدأ سعر الغرفة العائلية بـ1700 جنيه وتصل لـ2500 جنيه (4 نجوم)، في الليلة الواحدة، وتسع لفردين بالغين بالإضافة لطفلين أعمارهما 6 أعوام و12 عاما.

ويبدأ سعر الغرفة في فنادق (5 نجوم) من 2500 جنيه ويصل لـ3500 جنيه في الليلة الواحدة، تشمل الأطعمة والمشروبات، وذلك بحسب نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر.

شواطئ مرسى علم

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين يوميا من مختلف الجنسيات الأوروبية، والذين يفضلون قضاء إجازتهم على شواطئ المدينة الساحلية، والتي تعتبر ضمن الأفضل في العالم، موضحا أن نسبة الإشغالات بالفنادق بلغت 75% خلال نوفبمر الجاري.

ولفت «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مرسى علم تمتلك عددا من الشواطئ التي لا مثيل لها، مثل شاطئ حنكوراب وشرم اللولي والقلعان.

مشاهدة مباريات كأس العالم في الفنادق

وأعدت فنادق مرسى علم شاشات عملاقة لمتابعة مباريات كأس العالم للنزلاء والسائحين الذين تشارك بلدانهم في مونديال قطر 2022، مثل ألمانيا وبولندا وسويسرا وهولندا وبلجيكا.