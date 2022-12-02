مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 9 دول أوروبية الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 68 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 9 دول أوروبية، الأسبوع المقبل، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم يستقبل 68 رحلة طيران قادمة من مطارات 9 دول أوروبية، هي التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وهولندا وسويسرا وبلجيكا ولوكسمبرج، تقل آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

استعدادت فنادق مرسى علم

ومن جانبه، أكد عاطف عثمان، الخبير السياحي ومدير بأحد المنتجعات السياحية بمرسى علم، على استعدادت الفنادق لاستقبال نحو 10 آلاف سائح الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت، من جنسيات أجنبية مختلفة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن فرق العلاقات العامة بالفنادق تستقبل السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، مع إنهاء إجراءات التسكين بالغرف في أسرع وقت.

مباريات كأس العالم على شواطئ مرسى علم

وأضاف أن فنادق ومنتجعات مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع بطولة كأس العالم الحالية والتي تستضيفها قطر، حيث يشاهد آلاف السائحين المباريات على شاشات ضخمة أعدتها الفنادق على الشواطئ لمتابعة المباريات وتشجيع منتخبات بلادهم.