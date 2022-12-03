مشروعات جديدة و3 قمم عربية مرتقبة مع الصين في العدد الجديد من صحيفة «أخبار اليوم»

صدَر اليوم العدد الجديد من صحيفة «أخبار اليوم» الأسبوعية والتي يترأس تحريرها الكاتب الصحفي عمرو الخياط، وتصدّر الصفحة الأولى للعدد موضوع بعنوان «شكرًا على الحياة الكريمة».

وتناول العدد الجديد من صحيفة أخبار اليوم موضوعات جاءت عناوينها كالتالي:

- السيسي لمواهب كابيتانو مصر: سيروا على خطى الإصلاح.

- 3 قمم بالرياض تجمع الدول العربية بالرئيس الصيني.

- افتتاحات لمشروعات جديدة عملاقة بالإسكندرية قريبا.

- الحكومة تنفي استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة.

وتناول العدد تغطية موسعة لفعاليات كأس العالم 2022 المقام في قطر فضلًا عن ملحق السيارات.

وشمل العدد أيضًا مقالات لعدد من كبار الكتاب ومنهم الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي كتب مقالًا بعنوان «المنصورة الجميلة»، والكاتب الصحفي جلال عارف، نقيب الصحفيين الأسبق، الذي كتب مقالًا بعنوان «من يدفع فواتير الحرب القادمة؟»، وأيًضا مقال للكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان «لو كان الجهل رجلًا» فضلا عن زاوية «الدنيا سؤال» والتي يكتبها الإعلامي مفيد فوزي.