خطوات استخراج تصريح الدفن من «الصحة والنيابة»

«إكرام الميت دفنه» تلك المقولة يحفظها الناس عن ظهر قلب بل يؤمنون بصحتها فهي من أقوال الحكماء، لذا عند حدوث حالة وفاة في أي فرد يُسرع ذووه في دفنه، واستخراج تصريح الدفن اللازم من الجهات الرسمية حفاظًا على حق المتوفى القانوني.

استخراج تصريح الدفن من الصحة في حالة الوفاة الطبيعية وهي كالتالي:

المستندات المطلوبة

- شهادة طبية من طبيب بالوفاة

- بطاقة الرقم القومي للمتوفى

شروط الحصول على الخدمة

- طالب الخدمة يكون أحد أقرباء المتوفى من الدرجة الأولى

- تقديم شهادة الدكتور بالوفاة للموظف

- تقديم بطاقة الرقم القومي للمتوفى

- استلام التصريح

خطوات استخراج تصريح الدفن من النيابة العامة في حالة الوفاة بسبب حوادث الطرق أو الشبهة الجنائية في الوفاة وهي كالتالي:

- تحرير محضر في قسم الشرطة التابع له مكان الوفاة

- معاينة الشرطة والنيابة لجثمان المتوفى

- تشريح الجثمان في الطب الشرعي في حالة القتل

- تقرير مفتش الصحة والمناظرة في حالة الوفاة في حادث طريق

- استلام تصريح الدفن

كيفية الإبلاغ عن الوفاة

- بطاقة المتوفى

- بطاقة مقدم الطلب شروط الحصول على الخدمة

- طالب الخدمة يكون أحد أقرباء المتوفى من الدرجة الأولى

- إبلاغ مكتب الصحة بحالة الوفاة

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

- يقوم طبيب المكتب بالانتقال لمناظرة جثة المتوفى

- يصدر الطبيب تصريح دفن

- إصدار شهادة وفاة ورقية

شروط الحصول على قيد وفاة

- مصري

- مصرية

- التوجه بطلب للموظف المختص

- استلام قيد الوفاة في نفس الوقت

- تقديم الرقم القومي