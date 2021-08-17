6 شروط لإصدار تصريح دفن للمصريين في الخارج.. بينها خطاب من الشرطة

تحرص السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على توفير جميع الخدمات للمصريين في الخارج، ومنها المستندات المطلوبة لإصدار تصريح الدفن بالدولة التي توفي بها أو لشحن الجثمان.

المستندات المطلوبة لإصدار تصريح الدفن بالدولة التي توفي بها أو لشحن الجثمان

1- أن يكون مقدم الطلب من أحد أقارب المتوفى من الدرجة الأولى مثال (الأب – الأم – الابن – الزوجة – الأخ) أو يوجد توكيل رسمي من أحد من هؤلاء لأحد الأشخاص الذى سيقوم بالإجراءات.

2- تقديم خطاب من الشرطة فى حالة الحوادث (إن أمكن).

3- تقديم صورة من تقرير الوفاة من المستشفى.

4- صورة من جواز السفر للمتوفى والإقامة.

5- صورة من جواز سفر أو إقامة مباشر الإجراءات.

6- فى حالة شحن الجثمان إلى مصر يتم توجيه مباشر الإجراءات للتقدم للسلطات المحلية بطلب للموافقة على شحن الجثمان مدعماً بصورة جميع المستندات السابقة بعد إنهاء إجراءات التحقيق بالشرطة ثم يتم نقل الجثمان إلى المستشفى الخاص بتجهيز الجثمان.

تعرف على المطالبة بالحقوق المالية لورثة المتوفى

ومن ناحية أخرى، بالنسبة للمطالبة بحقوق ومستحقات ورثة المتوفين ومخاطبة السلطات المحلية لمساعدة الورثة في الحصول على مستحقاتهم، أو التعامل بالطرق الودية مع المؤسسات والشركات جهة عمل المتوفين للحصول على هذه الحقوق.

• إرسال الشيكات المسلمة للقنصلية والخاصة بمستحقات المتوفين إلى الشؤون القنصلية لتسليمها إلى بنك ناصر الاجتماعي مع إبلاغ الورثة بذلك.

• استلام المتعلقات المالية والمادية لإرسالها للورثة.

• بالنسبة للقنصليات العامة في السعودية مطالبة السلطات المحلية المختصة بتحديد مواعيد جلسات النظر فى دعاوى الحق الخاص للمطالبة بالدية الشرعية المقررة للورثة في حالات الحوادث المرورية، وإبلاغ الورثة عند تحديدها.

• حضور جلسات الحق الخاص في بعض الحالات التي لا يستطيع الورثة فيها توكيل محام.