دفن محب كاسر في مسقط رأسه بالغربية.. والأسرة تنتظر تصريح نقل الجثمان

قررت أسرة الفنان محب كاسر، إقامة صلاة الجنازة، اليوم في مسقط رأسه بمحافظة الغربية، حيث تنتظر الأسرة إنهاء إجراءات نقل الجثمان من القاهرة.

زوجة محب كاسر: في انتظار انتهاء تصريح خروج الجثمان

وكشفت زوجة محب كاسر لـ«الوطن»، أنَّ جثمان محب كاسر لا يزال متواجدًا حتى الآن في مشرحة أحد المستشفيات داخل القاهرة لإنهاء التصاريح اللازمة وإجراءات نقل الجثمان، مبينة أنَّه بعدها ستتوجه الأسرة مباشرة إلى المقابر لدفن الجثمان.

وتوفي الفنان محب كاسر كان قد توفي فجر اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكان الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، قد قال إنَّ جثمان الفنان القدير محب كاسر، سيصلى عليه فى مستشفى هرمل بمنطقة دار السلام.