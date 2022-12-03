مذيعة «صباح الخير يا مصر»: الرئيس السيسي يشجع ذوي الهمم دائما في كل الاحتفالات

علّق الإعلامي محمد الشاذلي، مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر»، على الموقف الإنساني الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وإحدى الفتيات من ذوي الهمم عندما طلبت منه أن يستمع لها أثناء العزف على أحد الآلات الموسيقية أثناء جولته بمدينة المنصورة الجديدة، قائلا: «هذا الموقف حدث وتكرر بالضبط في عام 2019، وتحديدا في المؤتمر الوطني للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة».

اهتمام كبير بملف ذوي الهمم

وأضاف «الشاذلي» خلال تقديم برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، «في عام 2019، هديل مجدي طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يستمع إلى أغنية لها، وحازت إعجاب كل الحاضرين، والتقط الرئيس السيسي عدة صور معها».

وتابع الشاذلي: «هذا كله اهتمام مصر والقيادة السياسية بملف ذوي الهمم، حيث يحتفل العالم كله بهم اليوم، تقديرا ودعما لمسيرتهم وكفاحهم مع تحديات الحياة».

انتصارات كثيرة لصالح قادرون باختلاف

فيما أكدت الإعلامية بسنت الحسيني على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يشجع ذوي الهمم في كل الاحتفالات، لافتة إلى أن الدولة المصرية حققت انتصارات كثيرة ومتعددة لصالح قادرون باختلاف، حيث كانت متنوعة ما بين مبادرات رئاسية وحكومية وتشريعات وقوانين.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص سنة 2018 لتكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما اعتبر خطوة إنسانية عظيمة تؤكد رعاية واهتمام الدولة المصرية لهم وانحيازها الواضح لقادرون باختلاف، وفي الفترة الماضية كان هناك تغير تام في المصطلحات التي كانت سخيفة في السابق، لكنها تغيرت إلى الأفضل، حيث تهتم الدولة المصرية اهتماما شديدا بحالة ذوي القدرات الخاصة النفسية.