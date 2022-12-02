محافظة القاهرة تشارك 2000 طفل من ذوي الهمم في الاحتفال بيوم التحدي

شاركت محافظة القاهرة أكثر من 2000 من أصحاب الهمم في احتفال جمعية رسالة بيوم التحدي بالحديقة الدولية في مدينة نصر.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما على أن المجتمع الذي يقدر أبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة هو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.

الاهتمام بذوي الهمم

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تولي عناية كبيرة لذوي الهمم، حيث تعتبر مصر من الدول التي يتم الإشادة بها في العمل الاجتماعي بوجه عام وفي مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم بصفة خاصة، لما لها من خبرات وتجارب في هذا الشأن، وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تسعى لتقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية والفرص المتكافئة لذوي الهمم لتمكينهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

فتح الحدائق بالمجان لذوي الهمم

وكان محافظ القاهرة، قرر فتح 16 حديقة اليوم الجمعة بالمجان لأبناء العاصمة من ذوي الهمم، وإقامة احتفالات بعدد من المدارس المخصصة لهم.

وتشمل الحدائق التي تم فتحها بالمجان «الحديقة اليابانية بحلوان، والحديقة الدولية بمدينة نصر، وحديقتي الحرية، والجزيرة بالزمالك، وحديقة الطفل بمدينة نصر، وحديقتي الفنون، وأم كلثوم بالمنيل، وحديقة 6 اكتوبر بحلوان، وحديقة العاشر بمدينة نصر، وحديقة الأمل بالزاوية الحمراء، وحديقتي الربيع، والقصر بحلوان، وحديقة غرناطة بروكسي، وحديقة سكة الوايلى بحدائق القبة، وحديقة النور بالعباسية، وحديقة الورد بمدينة نصر»، مع إقامة الحفلات التي تستهدف إدخال السرور والبهجة على قلوب هؤلاء الأطفال.

يذكر أن يوم التحدي هو مبادرة أطلقتها جمعية رسالة لتقدير أبطال التحدي، وتهدف إلى تسليط الضوء عليهم وعلى حقوقهم والتمهيد إلى دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي، بدون أي تمييز، وتحظى المبادرة باهتمام القيادة السياسية ودعم حكومي واسع لدعم ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة .