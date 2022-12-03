أسعار سيارات BMW الجديدة 2023 في مصر.. مقدم الحجز 250 ألف جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين فى اقتناء سيارات فارهة عن أسعار سيارات BMW الجديدة 2023 في مصر، خاصة بعدما أعلنت مجموعة BMW، عن اختيار مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، وكيلًا رسمياً لسيارات BMW وMINI في مصر.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسعار سيارات BMW الجديدة 2023 في مصر، في ظل استحواذ جلوبال أوتو على مجموعة البافارية للسيارات، وكيل سيارات بي إم دبليو.

قالت الشركة إن لديها خطّة طموحة لتعزيز وجودها في السوق فى ظل الطلب على سيارات BMW وMINI الذي ارتفع مؤخرا، حيث ترى الشركة أن مصر من أسرع الأسواق نموًّا في قارة إفريقيا.

وأعلنت «جلوبال أوتو»، عن أسعار سيارات BMW الجديدة 2023 في مصر، وبدأ الحجز مسبقا على السيارات صباح اليوم، من خلال شيك أو تحويل بنكي، بقيمة حجز تبدأ من 250 ألف جنيه، وجاءت الأسعار كتالي:

BMW 118i موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 1.080.000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 1.210.000 جنيه

بي إم دبليو M235i :-

الفئة المتاحة بسعر 1.790.000 جنيه

اسعار بي إم دبليو الفئة الثالثة 2023

بي إم دبليو 320i :

الفئة الأولى بسعر 1.280.000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1.430.000 جنيه.

بي إم دبليو 330i :

الفئة المتاحة بسعر 1.810.000 جنيه

بي إم دبليو M340i :

الفئة المتاحة بسعر 2.470.000 جنيه

بي إم دبليو M3 :

الفئة الأولى بسعر 3.850.000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 4.400.000 جنيه

بي إم دبليو M4 :-

الفئة الأولى بسعر 3.900.000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 4.450.000 جنيه

بي إم دبليو M5 :

الفئة المتاحة بسعر 5.600.000 جنيه.

بي إم دبليو M8:

الفئة المتاحة بسعر 6.650.000 جنيه

بي إم دبليو 420i موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 1.680.000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1.930.000 جنيه.

بي إم دبليو 520i:

الفئة الأولى بسعر 1.550.000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1.700.000 جنيه.

بي إم دبليو 530i:

الفئة المتاحة بسعر 2.200.000 جنيه.

بي إم دبليو 740i:-

الفئة المتاحة بسعر 4.800.000 جنيه.

بي إم دبليو 760i:

الفئة المتاحة بسعر 5.700.000 جنيه.

بي إم دبليو M850i موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 5.000.000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 5.100.000 جنيه.