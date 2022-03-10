«BMW» تسحب مليون سيارة لاحتمالات احتراقها: انتبهوا لرائحة الدخان

قالت شركة BMW الألمانية لإنتاج السيارات، إنها ستستدعي 1.03 مليون سيارة حول العالم بسبب مخاطر الحريق المحتملة، في ثالث سحب لها بسبب هذه المشكلة منذ 2017.

عمليات السحب تشمل 3 دول

بحسب بيان BMW، يتضمن الاستدعاء الجديد العديد من المركبات التي تم إنتاجها بين عامي 2006 و2013، بما في ذلك بعض طرز السلسلة «1 Series و3 Series وX3 و5 Series وX5 وZ4»، لأن سخان صمام تهوية علبة المرافق الإيجابي (PCV) قد يتسبب في حدوث خلل وفي بعض الحالات النادرة قد يتزايد هذا الخلل إلى درجة نشوب حريق في المحرك.

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وقالت إن السحب الجديد يشمل 917 ألفا و106 سيارات في الولايات المتحدة و98 ألف سيارة في كندا و18 ألف سيارة في كوريا الجنوبية، ما يأتي ضمن توسيع عمليات استدعاء الشركة لمئات الآلاف من سياراتها في عامي 2017 و2019 وشملت 740 ألف سيارة و184 ألف سيارة على التوالي.

انتبهوا لرائحة احتراق البلاستيك

أوضحت شركة السيارات الألمانية، أن العديد من المركبات التي تم إصلاحها بموجب عمليات الاستدعاء السابقة ستحتاج إلى إصلاح جديد، يجري تطويره حاليا، ومن المتوقع أن يتم معالجة السيارات والمخزون الكافي من الأجزاء بحلول منتصف عام 2022، لافتة إلى أن بعض السيارات التي تم استدعاؤها سابقا لا يغطيها الاستدعاء الجديد، لأنه تم إنتاجها بتصميم سخان صمام PCV محسن.

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جاء قرار السحب الجديد من خلال سلسلة من تقارير الحرائق في سيارات BMW التي تم استدعاؤها سابقا وتم إصلاحها، وذكرت الشركة أن تحقيقاتها أظهرت أن مشكلات إنتاج الموردين قد تؤدي إلى تلف سخان صمام PCV في هذا المجال، مؤكدة أنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات تتعلق بآخر استدعاء.

وتابعت أن المالكين لا يحتاجون إلى التوقف عن القيادة في انتظار إصلاح الاستدعاء، ولكن يجب عليهم التوقف عن القيادة إذا رأوا دخانا من المنطقة القريبة من حجرة المحرك، أو شموا رائحة دخان أو رائحة احتراق بلاستيك.