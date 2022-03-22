أسعار سيارات BMW 2022 الجديدة.. وأبرز مواصفاتها الفنية

أعلن الوكيل الحصري لـ«بي إم دبليو» أسعار سيارات 2022، بعد التغييرات الجديدة التي حدثت في سوق السيارات بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

أسعار BMW 2022 في مصر

وتبدأ أسعار سيارات BMW 2022 في مصر من 800 ألف جنيه إلى 3.5 مليون جنيه، وخلال السطور التالية نستعرض لكم قائمة أسعار جميع سيارات BMW بحسب القائمة الجديدة.

أسعار BMW 118 في مصر

تتوفر 118i في مصر بفئة واحدة فقط بمحرك سعة 1.5 لتر 3 سلندر، يولد قوة 136 حصان، وأقصى عزم للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، وبحسب أحدث قائمة من البافارية للسيارات فهي تتوفر بسعر 800 ألف جنيه.

أسعار BMW 218 في مصر

أما عن الفئة الثانية فهي تتوفر بنسخة واحدة فقط بمحرك 1.5 لتر سعة 3 سلندر، يولد قوة 140 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، وتتوفر بسعر 900 ألف جنيه.

أسعار BMW الفئة الثالثة

وحدثت البافارية أسعار الفئة الثالثة، كالآتي:

الفئة الأولى: 1,050,000 جنيه

الفئة الثانية: 1,150,000 جنيه

وتستمد قوتها من محرك 2.0 لتر 4 سلندر يولد قوة 184 حصانا، وأقصى عزم للدوران يبلغ 300 نيوتن متر.

أسعار BMW الفئة الخامسة

وتتوفر الفئة الخامسة في مصر بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر يولد قوة 170 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، وتتوفر بفئة واحدة فقط بسعر 1,400,000 جنيه.

أسعار BMW الفئة السابعة

أما عن الفئة السابعة أفخم سيارة سيدان في أسطول سيارات BMW في مصر فهي تتوفر بنسخة واحدة فقط بسعر 2,350,000 جنيه.

وتستمد قوتها من محرك سعة 2.0 لتر 4 سلندر يولد قوة 265 حصان، وأقصى عزم للدوران يبلغ 400 نيوتن متر.

أسعار BMW X1 2022

تتوفر X1 في مصر بمحرك سعة 1.5 لتر 3 سلندر يولد قوة 140 حصان، وأقصى عزم للدوران يبلغ 220 نيوتن متر.

وتأتي بفئتين بأسعار مختلفة، كالآتي:

فئة xLine: بسعر 900 ألف جنيه.

فئة Sport Line: بسعر مليون جنيه.

أسعار BMW X3 2022 في مصر

تتوفر X3 في مصر أشهر كروس أوفر من BMW بمحرك سعة 2.0 لتر 4 سلندر يولد قوة 252 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 350 نيوتن متر.

أما النسخة الأقوى منها فتتوفر بمحرك سعة 3.0 لتر 6 سلندر يولد قوة 360 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 500 نيوتن متر.

أما عن الأسعار فهي:

فئة xDrive x30i xLine: بسعر 1,650,000 جنيه

فئة M40i M Performance: بسعر 1,950,000 جنيه

أسعار BMW X4 2022 في مصر

وعن X4 فهي تتوفر بمحرك سعة 2.0 لتر 4 سلندر يولد قوة 252 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 350 نيوتن متر، وتتوفر بفئة واحدة فقط وهي xDrive x30i M SPORT Package بسعر 1,850,000 جنيه.

أسعار BMW X5 2022

وتشمل أسعار X5 الجديدة والتي تعتمد على محرك بسعة 3.0 لتر 6 سلندر يولد قوة 340 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 450 نيوتن متر، الآتي:

فئة xDrive x40i xLine: بسعر 2,350,000 جنيه.

فئة M50i M Performance: بسعر 2,750,000 جنيه.

أسعار BMW X6 2022

أما عن X6 فهي تتوفر بفئة واحدة فقط في مصر بسعر 3 مليون جنية، وتعتمد على محرك سعة 4.4 لتر 8 سلندر يولد قوة 530 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 750 نيوتن متر.

أسعار BMW X7 2022

تتوفر X7 في مصر بفئة واحدة فقط وهي M50i M Performance بسعر 3,500,000 جنية وتعتمد على محرك سعة 4.4 لتر 8 سلندر يولد قوة 530 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 750 نيوتن متر.