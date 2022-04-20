bmw تكشف عن الفئة السابعة الجديدة كليا 2023

ظهرت خلال الفترات الماضية، العديد من الصور التشويقية والتجسسية للجيل السابع، والجديد كليا، للفئة السابعة من bmw، السيارة الفاخرة في العلامة الألمانية العريقة المتميزة، والغائبة عن السوق المصري منذ سنتين.

واليوم، كشفت العلامة الألمانية صانعة السيارات الفارهة عن الجيل السابع والجديد كليا من الفئة السابعة، الذي تعتبر السيارة الأكثر رفاهية في أسطول سيارات bmw في تاريخها بشكل عام، وتاريخ الفئة السابعة بشكل خاص.

التصميم الخارجي لـ bmw الفئة السابعة

جاءت الفئة السابعة الجديدة كليا بمظهر جرئ بشبك أمامي كبير، يغطي كامل الواجهة الأمامية تقريبا، بها شعيرات تفتح وتغلق عند الحاجة للهواء لتبريد محرك السيارة.

مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية الليزر، مع وجود كريستال في المصابيح الأمامية، يعطي لمسة فاخرة لا مثيل لها في هذه الفئة من السيارات، تتميز بها الفئة السابعة الجديدة من bmw من بين المنافسين.

ومن الجانب، أصبحت السيارة بتصميم أبسط من الجيل السابق وبلا خطوط انسيابية بارزة، كما أن مقابض الأبواب منطمسة أو غير مرئية مثل الـS-Class من مرسيدس.

ومن الخلف، أصبحت تشبه إلى حد كبير X6 بفضل المصابيح الخلفية، كما تتوفر بـ4 مخارج لعادم السيارة في لمسة رياضية مع اكصدام جديد كلياً مختلف عن الجيل السابق.

التصميم الداخلي

أما من الداخل، فالوضع مختلف تماماً وأصبحت أكثر رفاهية بفضل لمسات الكريستال التي تتواجد في أغلب أجزاء المقصورة الداخلية، بداية من الطبلوه وأزرار الكونسول وتعديل المقاعد.

ولأول مرة على الإطلاق، تتوفر bmw الفئة السابعة بشاشات عديدة تصل إلى 5 شاشات، بداية من الشاشة الكبيرة المتصلة بشاشة العدادات، مروراً بشاشات على مقابض الأبواب الداخلية الخلفية.

ولأول مرة، توجد شاشة سينما قياس 31.3 بوصة، تنخفض من سقف السيارة المستمد من سيارات رولز رويس، حيث يوجد به العديد من خطوط الإضاءة المميزة لأول مرة.

محركات الفئة السابعة

وتستمد الفئة السابعة الجديدة كلياً قوتها من ثلاثة محركات مختلفة بأرقام متنوعة تلبي طلبات المستهلكين المحتملين وهما كالآتي:

- محرك 6 سلندر سعة 3.0 لتر تربو هايبرد بقوة 375 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 519 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س في زمن قدره 5.2 ثانية.

- أما المحرك الثاني فهو 8 سلندر سعة 4.4 لتر توين تربو هايبرد يولد قوة 536 حصان وأقصى عزم دوران يبلغ 750 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س في زمن قدره 4.4 ثانية.

- كما تتوفر بنسخة كهربائية بالكامل بمحركين كهربائيين بقوة 536 حصان وعزم دوران يبلغ 744 نيوتن متر، بمدى كهربائي يصل إلى 482 كم في الشحنة الواحدة.