تامر حسني ينشر فيديو لتوافد الجمهور على حفله الأول بأمريكا: «مكنتش مصدق»

كشف الفنان تامر حسني، عن كواليس حفله الغنائي الذي قدمه للمرة الأولى فى ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر منشور على حسابه بـ «إنستجرام».

ونشر تامر حسني، فيديو ظهر من خلاله توافد كبير من الجمهور على حفله الغنائي بأمريكا، وعلق عليه: «من أجمل اللحظات الفنية اللي عدت عليا لما أخويا حسام راح قبل الحفلة يطمني في جمهور ولا مش أوي في أول حفلة ليا في لوس أنجلوس أمريكا».

تامر حسني يتحدث عن حفل أمريكا

وتابع تامر حسني: «عشان كنت خايف جداً من أول زيارة، ولقيت أخويا صورلي شكل طابور جمهور حفلتي، ولقيته بالمنظر ده، والله مصدقتش، بس فعلاً اللي بيتعب ويجتهد ويحمد ربنا على الضراء قبل السراء ربنا بيكرمه ويوصله لأبعد من أحلامه.. الحمدلله».

يذكر أن الفنان تامر حسني كان قد طرح مؤخرا فيلمه «بحبك»، الذي تعاون فيه مع هنا الزاهد وهدى المفتي.