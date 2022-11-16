تامر حسني يبدع في تقليد مصطفى قمر.. والجمهور: «ازاي عرف يعملها»

نال إعلان الفنان تامر حسني لصالح إحدى شركات الاتصالات، إشادات عديدة من جمهور الفنان، وذلك بعد تقليده صوت وصورة لعدد من مشاهير الغناء، وأبرزهم مصطفى قمر، الذي استطاع تامر أن يصل لنفس صوته وشكله.

تامر حسني يقلد مصطفى قمر

ونشر تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الإعلان الذي جذب أنظار الجمهور، وأكدوا أن أكثر الشخصيات التي أتقنها تامر هي مصطفى قمر، وظهر تامر بنفس شعر مصطفى قمر ولون عينيه بعد استعانته بعدسات لاصقة باللون الأزرق وشارب.

وجاءت تعليقات الجمهور على الإعلان كالتالي: «ازاي تامر حسني قدر يوصل لشكل وصوت كل هؤلاء النجوم بهذه البراعة»، وعلق آخر: «تامر قمر مصطفى حسني»، وقال آخر: «ازاي عرف يجيب شكل مصطفى قمر بالبراعة دي».

فيلم بحبك

وحقق تامر حسني، نجاحا كبيرا في موسم أفلام 2022 بفيلم «بحبك»، إذ تصدر إيرادات شباك التذاكر، وخاض تامر خلال الفيلم تجربة الإخراج وكتابة السيناريو، وشاركه في البطولة، مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت إسماعيل تيخا.