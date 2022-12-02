تامر حسني يحيي حفلا غنائيا اليوم بإحدي الجامعات الخاصة

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي كبير، اليوم، في إحدى الجامعات الخاصة، بمنطقة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة 6.30 مساءً.

تامر حسني يعلن عن حفلته

كان تامر حسني قد روج لحفلته، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بنشر بوستر الحفلة، وعلق عليها: «أستعد لحضور، يوم الجمعة الثاني من ديسمبر 2022.. ملاحظة يجب على الطلاب والموظفين الدخول، تفتح البوابات الساعة 2:00 ظهرا، وتبدأ الحفلة في الساعة 06:30 مساء».

إعلان تامر حسني

كان تامر حسني، حقق نجاحا من خلال إعلانه الجديد لصالح إحدى شركات الاتصالات، حيث نال إشادات عديدة من الجمهور، بعد تقليده صوت وصورة لعدد من مشاهير الغناء، وهم مصطفى قمر، وبهاء سلطان، وعبد الباسط حمودة ومروان موسي.

وأعلن تامر حسني، في وقت سابق، بدأ تحضيرات فيلمه الجديد الكوميدي، حيث يقوم بكتابة الاسكريبت الخاص به حاليا، وتتولى إخراجه سارة وفيق.

فيلم «بحبك»

يذكر أنّ تامر حسني طرح مؤخرا فيلمه الجديد «بحبك»، حيث حقق نجاح كبير، وتفاعل من الجمهور، والتي كانت تدور أحداثه حول تناول الأحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وشارك في بطولة فيلم «بحبك»، تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، فرح الزاهد، سمر متولي، أحمد عزمي، فرح كمال.