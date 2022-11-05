تامر حسني يبدأ التحضير لفيلمه الكوميدي الجديد

بدأ الفنان تامر حسني التحضير لفيلمه السينمائي الجديد، بعد النجاح الذي حققه مؤخرًا من خلال فيلم «بحبك» الذي قدمه بالتعاون مع الفنانة هنا الزاهد وعدد آخر من الفنانين.

ومن المقرر أن يتولى الفنان تامر حسني كتابة قصة وسيناريو الفيلم الجديد الخاص به، أما الإخراج فستتولاه المخرجة سارة وفيق التي تعاونت معه من قبل في فيلم «مش أنا» وحققا نجاحًا كبيرًا سويًا وذلك حسبما كشف في تصريحات خاصة لبرنامج the insider بالعربي.

تامر حسني يبدأ التحضير لفيلمه الجديد

ولم يتم تحديد فريق العمل حتى الآن، إذ أن تامر حسني لا يزال في مرحلة الكتابة التي ستدور في إطار كوميدي وسيتناول موضوعًا جديدًا ومختلفًا عما تم تقديمه في السينما خلال الفترة الماضية.

يذكر أن فيلم بحبك قدمه الفنان تامر حسني بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين من بينهم هنا الزاهد وهدى المفتى وحمدي الميرغني وهو من تأليف واخراج تامر حسني.

أما فيلم مش أنا فشارك الفنان تامر حسني فيه بجانب عدد من الفنانين من بينهم حلا شيحا وسوسن بدر، وماجد الكدواني وشيرين، وهو من تأليف تامر حسني و اخراج سارة وفيق.