الثلوج تكسو جبال جنوب لبنان بالتزامن مع السيول في بيروت «صور»

لأول مرة خلال العام الجاري، كست جبال جنوب لبنان الثلج في في مشهد هو الأول هذا العام لتساقط الثلج منذ بداية 2022، إذ توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان، أن يكون الطقس اليوم غائما مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية، ويحذر من تشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار، كما تشتد الرياح لتقارب الـ 75 كم/س ويرتفع معها موج البحر لحدود ال 4 أمتار.

ويتوقع استمرار تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800متر، ويتدنى مستوى تساقطها في المناطق الشمالية الى ما يقارب 1700 متر، تخف حدة الأمطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر وتنحسر ليل السبت / صباح الأحد مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الأمطار تغمر الطريق الرئيسي لبيروت

ويشهد لبنان منذ الثلاثاء الماضي هطول أمطار غزيرة غمرت الطريق الرئيسي الذي يربط شمال البلاد بالعاصمة بيروت، لاسيما في منطقة ساحل كسروان ومدينة جونية الساحلية.

وأدت الأمطار إلى عرقلة حركة السير بشكل كلي، فيما علق الطلاب داخل السيارات، وسط ازدحام خانق على خطي الطريق الساحلي.

ووجد القادمون من شمال لبنان إلى بيروت، أنفسهم عالقين داخل سياراتهم، كما أدت السيول الجارفة إلى خسائر مادية جسيمة في السيارات والممتلكات.

بدوره، قال رئيس بلدية جونية، جوان حبيش، في بيان صحفي إن الأمطار هطلت بغزارة فاقت استيعاب قنوات التصريف، مما أدى الى تجمع برك ماء كبيرة على الطريق الساحلي.