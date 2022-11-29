أماكن سقوط الأمطار اليوم.. هل يحدث سيناريو «سيول جدة» في مصر؟

تتأثر البلاد في تلك الفترة بمنخفض جوي يتسبب في سقوط أمطار خفيفة على القاهرة اليوم وعلى فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة على السواحل الشمالية، الشرقية والغربية والوجه البحري، ووسط سيناء، وصحراء مطروح وجنوب محافظة البحر الأحمر، وشمال الصعيد.

سقوط الأمطار اليوم

ومن جانبه، قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها «مساء دي إم سي» عبر قناة «دي إم سي»، إن المنخفض الجوي الذي تأثرت به السعودية سيؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ولكن السيول التي حدثت في جدة لا يمكن أن تحدث في مصر.

درجات الحرارة الثلاثاء 29 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.

درجات الحرارة الأربعاء 30 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

درجات الحرارة الخميس 1 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.