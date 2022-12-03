القبض على 3 أشخاص خلال تنقيبهم عن الآثار بالمطرية.. وضبط اثنين بمخدرات في كفر الشيخ

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

حسب بيان وزارة الداخلية، فإنه وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار "ملك أحدهم" ، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 4 متر بعمق 7 متر – والأدوات المُستخدمة فى الحفر والتنقيب) .

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين بكفر الشيخ بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش

وفي بيان آخر لوزارة الداخلية، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بمسكن أحدهما ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – طبنجة – مكبس يدوى بمشتملاته – أسطمبة – كمية من أكياس التغليف – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.