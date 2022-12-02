«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو «فتاة الإسماعيلية».. مشاجرة بسبب فسخ الخطوبة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك»، متضمناً تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لمداومته التعرض لها ولأسرتها لرغبته في الارتباط بها بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية، نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو «مصابة بجروح متفرقة بالجسم»، شقيقتها «مصابة بجروح متفرقة بالجسم»، والدتهما، وطرف ثان المشكو في حقه، «6 أشخاص»، بسبب فسخ الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو خطبتها من المشكو في حقه ورفضها إعادة بعض المتعلقات له، وعلى إثر ذلك توجه الطرف الثاني لمنزل الطرف الأول، وتبادلوا التعدي على بعضهم بالضرب، ما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها، وجرى ضبطهم في حينه عدا المشكو في حقه.

وباستدعاء المشكو في حقه، حضر لديوان المركز، وبمواجهته بما ورد بمقطع الفيديو، أنكر ذلك، وعلل قيام المذكورة بنشره لرفضها رد بعض المتعلقات له، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.