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«الداخلية»: تحرير 2641 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وشيماء مختار
11:25 ص | السبت 03 ديسمبر 2022
الإدارة العامةللمرور

الإدارة العامةللمرور

تمكّنت الإدارة العامة للمرور من ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2022 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفات مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 576 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقا لقانون المرور، فإن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن

 - سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

- غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

- يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

- تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة. 

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